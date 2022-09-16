Артем Довбик – гравець тижня в Лізі конференцій

Український нападник Артем Довбик переміг в голосуванні за кращого гравця тижня в Лізі конференцій.

На сайті УЄФА проводилося опитування на звання найкращого гравця другого туру Ліги конференцій. Матчі було зіграно 15 вересня.

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В голосуванні вболівальників переміг український нападник Артем Довбик. У матчі за "Дніпро-1" гравець відзначився дублем та віддав результативний пас. А українська команда перемогла на виїзді кіпрський "Аполлон" 1:3.

Окрім того, Довбик був серед претендентів і на звання найкращого голу тижня в Лізі конференцій. Але там його влучний удар посів лише четверте місце. Не виключено, що цей гол було забито з офсайда. Але на матчі не було VAR, тож взяття воріт зарахували. А в другому таймі вже кіпрська команда забила гол з офсайда, і його теж зарахували.

Відео голу Довбика, який претендував на перемогу