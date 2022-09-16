На сайте УЕФА проводился опрос на звание лучшего игрока второго тура Лиги конференций. Матчи были сыграны 15 сентября.

Важно Зинченко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах

В голосовании болельщиков победил украинский нападающий Артем Довбик. В матче за Днепр-1 игрок отличился дублем и отдал результативный пас. А украинская команда победила на выезде кипрский "Аполлон" 1:3.

Кроме того, Довбик был среди претендентов и на звание лучшего гола недели в Лиге конференций. Но там его точный удар занял только четвертое место. Не исключено, что этот гол был забит из офсайда. Но на матче не было VAR, поэтому взятие ворот засчитали. А во втором тайме уже кипрская команда забила гол из офсайда, и его тоже засчитали.

Видео гола Довбика, претендовавшего на победу