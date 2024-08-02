Буде підкорювати італійську Серію А: Артем Довбик став гравцем Роми
Джерело:ФК Рома
Італійська Рома офіційно оголосила про підписання форварда збірної України Артема Довбика. Сага із переходом закінчена.
27-річний нападник змінив сонячну Іспанію на експресивну Італію. Артем Довбик підписав контракт із римлянами на 5 років.
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Переїзд в Італію
Український футболіст був близьким до того, аби продовжити свої виступи в Іспанії. Але із переходом у мадридське Атлетіко не склалось. Тому усі дороги вели у Рим.
Рома у минулому сезоні-2023/2024 посіла 6-те місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 63 бали. "Вовки" зіграють у Лізі Європи-2024/2025.
Наразі римський клуб готується до нового сезону, який розпочнеться для них 18 серпня. У цей день Рома зіграє на виїзді проти Кальярі.
Нагадаємо, що 30 липня інший форвард збірної України Роман Яремчук теж змінив клубну прописку, перебравшись у грецький Олімпіакос.
Кар'єра Довбика у Жироні
- У серпні 2023-го Артем переїхав у Жирону, підписавши угоду із каталонською командою до 30 червня 2028-го року.
- Довбик швидко адаптував в Іспанії та став головною бойовою одиницею в атаці "червоно-білих".
- За сезон-2023/2024 українець наколотив 25 голів у 41-му матчі (24 м'ячі у 36-ти поєдинках Ла Ліги). Також у його активі було 10 асистів.
- Довбик став найкращим бомбардиром сезону іспанської першості та став володарем трофея Пічічі. Артем – перший українець, якому підкорилось таке футбольне досягнення.
- Форвард допоміг Жироні вперше в історії вийти у Лігу чемпіонів.