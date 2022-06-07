Арсенал пообіцяє Зінченку місце на звичній позиції у разі трансферу до лондонського клубу, – ЗМІ

7 червня 2022 , 13:36
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Джерело:

Mirror

Лондонський Арсенал робить всі можливі кроки, аби придбати українського футболіста Олександра Зінченка. Йому обіцяють роль, якої не буде в інших клубах.

Цікава пропозиція від тренера Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пообіцяв Олександру Зінченку шанс проявити себе в півзахисті в разі трансферу. Про це повідомляє видання Mirror.

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За інформацією ЗМІ, таким чином іспанський фахівець має намір переконати гравця Манчестер Сіті перейти саме в Арсенал, а не в Вест Хем, який також цікавиться українцем.

Раніше повідомлялося, що "молотобійці" розглядають Зінченка, як конкурента Аарону Крессуелу на лівому фланзі захисту.

Статистика українця у сезоні, що минув

  • У сезоні-2021/2022 Зінченко зіграв у 28 матчах за "містян", де відзначився п'ятьма гольовими передачами.
  • Його угода з МанСіті розрахована до кінця червня 2024 року.
  • Український футболіст Олександр Зінченко здобув своє четверте чемпіонство в АПЛ. Тріумф він відсвяткував огорнувшись в синьо-жовтий прапор, разом зі своєю родиною.
  • Цей трофей для Зінченка є ювілейним у складі англійського клубу – 10-м.
  • На стадії півфіналу Ліги чемпіонів команда українця поступилася мадридському Реалу за підсумками двох матчів – 6:5.
Автор: Дарина Жданович