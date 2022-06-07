Арсенал пообіцяє Зінченку місце на звичній позиції у разі трансферу до лондонського клубу, – ЗМІ

Лондонський Арсенал робить всі можливі кроки, аби придбати українського футболіста Олександра Зінченка. Йому обіцяють роль, якої не буде в інших клубах.

Цікава пропозиція від тренера Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пообіцяв Олександру Зінченку шанс проявити себе в півзахисті в разі трансферу. Про це повідомляє видання Mirror.

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За інформацією ЗМІ, таким чином іспанський фахівець має намір переконати гравця Манчестер Сіті перейти саме в Арсенал, а не в Вест Хем, який також цікавиться українцем.

Раніше повідомлялося, що "молотобійці" розглядають Зінченка, як конкурента Аарону Крессуелу на лівому фланзі захисту.

Статистика українця у сезоні, що минув