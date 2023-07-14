Зінченко отримав топове підсилення: Арсенал підписав таланта з Аякса
Джерело:сайт Арсенала
Лондонці вирішили серйозно посилити захист напередодні нового сезону. Новачок має досвід гри у збірній Нідерландів та є універсальним оборонцем.
Цього літа Арсенал проводить активну трансферну кампанію. Лондонці придбали у Челсі німця Кая Хаверца, який обійшовся клубу у 70 мільйонів євро.
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Тепер же команда Мікеля Артети серйозно посилила оборону. Офіційний сайт "канонірів" оголосив про підписання 22-річного захисника Аякса Юр'єна Тімбера.
Топове підсилення для команди Зінченка
Футболіст обійшовся Арсеналу у 40 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів можуть дістатися Аяксу у вигляді бонусів. Тімбер, який буде виступати під 12-им номером, поставив підпис під договором до 2028 року.
Юр'єн є універсальним гравцем в обороні. Нідерландець починав на правому фланзі захисту, але вже довгий час в Аяксі виступав у центрі. Також в разі необхідності Тімбер може закрити лівий фланг.
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Нагадаємо, що минулого сезону команда Артети здобула путівку в Лігу чемпіонів вперше з 2016 року. При цьому "каноніри" довгий час лідирували в АПЛ, але у підсумку посіли другу сходинку.
Що відомо про Юр'єна Тімбера
- Уродженець Утрехта на молодіжному рівні грав за Феєноорд, але у підсумку перейшов до академії Аякса
- За амстердамців захисник дебютував у 2019 році
- За чотири сезони Юр'єн відіграв 121 матч за Аякс, забивши шість голів
- Разом із клубом Тімбер виграв два чемпіонати та один Кубок Нідерландів
- У 2021 році гравець дебютував за збірну Нідерландів і вже награв за команду 15 матчів
- Разом із "Ораньє" Тімбер їздив на Євро-2020 та ЧС-2022
- На Мундіалі Юр'єн відіграв повністю чотири матчі та допоміг команді дістатися 1/4 фіналу