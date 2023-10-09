Фани Арсенала заспівали про Зінченка після перемоги над МанСіті: тепле відео

У неділю, 8 жовтня, відбувся центральний матч 8-го туру АПЛ-2023/2024, у якому Арсенал приймав МанСіті. "Каноніри" завдяки єдиному голу здобули мінімальну перемогу над гостями з синьої частини Манчестера.

Здавалось, що гра на "Емірейтс" закінчиться нульовою мировою, а команди поділять між собою бали. Але не сталось, як гадалось. На 86-й хвилині Мартінеллі вивів "канонірів" уперед та змусив місцеву публіку шаленіти, пише 24 Канал.

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Подякували Зінченку

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Арсенала над Манчестер Сіті 1:0. Мікель Артета вперше переграв Пепа Гвардіолу в АПЛ.

Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі господарів, відіграв 75 хвилин. Замість нього на полі з'явився Такехіро Томіясу. Для українця ця гра була дещо більша, аніж просто футбольний матч. Зінченко зустрівся з колишньою командою, а ексодноклубники тепло прийняли Олександра.

Після поєдинку вже традиційно Зінченко майже останнім пішов із футбольного поля. Олександр подякував трибунам за підтримку, які у відповідь заспівали пісню про футболіста. Українець показав трибунам складене із пальців сердечко.

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Для Зінченка цей поєдинок став вже 10-м у футболці Арсенала та загалом 43-м за "канонірів".

Арсенал завдяки цій перемозі зумів випередити МанСіті у турнірній таблиці, набравши вже 20 балів. Стільки ж у лідера сезону Тоттенхема. Команда Гвардіоли йде третьою, маючи у своєму активі 18 очок.