Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Арсенал у матчі АПЛ: відео

21 лютого 2021 , 20:34
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Джерело:

24 канал

Манчестер Сіті переміг Арсенал у виїзному матчі 25-го туру чемпіонату Англії. Єдиний гол був забитий на 2-й хвилині.

Арсенал – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Стерлінг, 2

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Стрелінг відкрив рахунок ще на початку матчу, забивши головою. На цьому голи в матчі і закінчилися. Втім, забити міг і Гюндоган, але йому не вистачило точності.

Відео голу Стерлінга

Українець Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин на позиції лівого захисника. У нинішньому сезоні Олександр зіграв 17 матчів у всіх турнірах за команду Гвардіоли і відзначився однією результативною передачею.

  • Манчестер Сіті набирає 59 очок і зміцнює лідерство в АПЛ. Відрив від Лестера становить 10 очок. Арсенал – залишається на 10-й позиції.
  • У наступному турі команда Хосепа Гвардіоли зіграє з Вест Хемом, а Каноніри зустрінуться з Лестером.