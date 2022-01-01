Манчестер Сіті зі скандалом вирвав перемогу в Арсеналу завдяки голу на 90+3 хвилині

Арсенал і Манчестер Сіті зустрілися 1-го січня у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився скандальною перемогою гостей.

Арсенал – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Сака, 31 – Марез, 57 (п), Родрі, 90+3

Вилучення: Габріел, 60 (Арсенал)

Варте уваги Віталій Миколенко офіційно перейшов в Евертон

Переможний тайм Арсеналу

Арсеналу дорікають, що команда набирає очки тільки проти слабких суперників та немає перемог проти топ-команд. У грі проти Манчестер Сіті "каноніри" спробували довести протилежне.

У першому таймі лондонського матчу господарі повністю домінували на футбольному полі. На старті гри Арсенал претендував на пенальті. Едерсон у штрафному збив Едегора, але арбітр не наважився покарати гостей.

Домінування та декілька гострих моментів втілилися у гол Арсеналу на 31-й хвилині. Тірні отримав надто багато вільного простору та зробив пас у штрафний на Сака, який і засмутив гостей!

Скандальний гол Манчестер Сіті

На початку другого тайму Манчестер Сіті заробив пенальті. Бернарду Сілва після контакту з Джакою впав у штрафному. Арбітр завдяки VAR вказав на позначку.

"Каноніри" були обурені, адже на табло стадіону з'явився повтор з іншого ракурсу, де було помітно, як Сілва "малював" падіння.

До речі Зінченко через коронавірус пропускає перший матч Манчестер Сіті у 2022 році

Скандальності моменту додавало те, що Арсенал не отримав право на пенальті в першому таймі. Коротка кажучи – подвійні стандарти й незрозуміле трактування моментів. У підсумку "містяни" зрівняли рахунок завдяки голу Мареза.

Майже відразу доля віддала борг Арсеналу, проте "каноніри" не скористалися шансом. Спершу Ляпорт головою спрямував м'яч у власні ворота. Його з лінії вибив Аке. Після цього Мартінелі дивом з близької відстані не влучив у порожні ворота.

Арсенал залишився у меншості

На 60-й хвилині ситуація для господарів стала ще гіршою, адже команда опинилася у меншості.

Габріел під час пенальті у ворота Арсеналу отримав жовту картку за неспортивну поведінку. А через 3 хвилини гравець збив у центрі поля Жезуса та отримав другий гірчичник – вилучення.

Це цікаво У новому році Моурінью не зможе потрапити на стадіони в Італії

Попри чисельну більшість підопічні Пепа Гвардіоли надалі були інертні в атаці. Арсенал не тільки компактно та відчайдушно оборонявся, але й подекуди тікав у контратаки.

Нелогічна звитяга Манчестер Сіті

Футбол нелогічна гра й Манчестер Сіті це довів у компенсований час, вирвавши перемогу завдяки голу Родрі. Навіс у штрафний господарів завершився сумбурним голом іспанця.

Завдяки звитязі у Манчестер Сіті продовжился серія до 11 поспіль перемог в АПЛ. "Каноніри" ж не змогли продовжити свою переможу серію до п'яти поєдинків поспіль.

Після цього туру Манчестер Сіті залишиться лідером АПЛ, маючи 53 очки. Арсенал має 35 очок та посідає 4-у сходинку.

Арсенал – Манчестер Сіті відеоогляд