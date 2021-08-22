Атлетік – Барселона 1:1

Голи: Мартінес, 50 – Депай, 75

Вилучення: Ерік Гарсія, 90+3 (Барселона)

В минулому сезоні обидві команди зіграли у фіналі двох іспанських турнірів – Атлетік переміг Барселону в матчі за Суперкубок, а невдовзі "синьо-гранатові" розгромили суперника в фіналі Кубка Іспанії.

Та за літнє трансферне вікно сталося чимало змін. Особливо в складі Барселони.

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Команди активно розпочали матч, і вже до десятої хвилини зустрічі могли забивати. Але Бретвейт змарнував свою нагоду, пробивши вище воріт. А Барселону від пропущеного голу врятувала перекладина.

Загалом в першому таймі краще виглядали саме господарі "Сан-Мамес", які створили декілька чудових нагод. Але відзначитися так і не вдалося.

Не вдалося забити і на початку другого тайму після помилки захисту Барси. За своїми партнерами "зачистив" Араухо, який вийшов на заміну замість Піке, який травмувався. Захисник вибив м'яч вже з порожніх воріт після потужного удару Беренгера.

Та все ж Атлетік забив першим. Після подачі з кутового Мартінес відірвався від опікуна та головою відправив м'яч у дальній кут воріт. Нето у стрибку до нього не дотягнувся.

В другому таймі вже перекладина врятувала господарів від пропущеного голу. Де Йонг вирішив закинути ударом у дальній кут воріт, але рамка воріт стала на заваді.

Та невдовзі Барселона таки забила. Серхі Роберто закинув м'яч на Депая, і нападник з гострого кута влучив над голкіпером у ворота. Для форварда це перший гол в офіційному матчі за Барселону після переходу влітку.

Депай міг принести і перемогу, коли згодом в схожій ситуації вирішив пробити у дальній кут воріт. Але не влучив.

Вже на останній хвилині матчу Барселона залишилася у меншості. Ерік Гарсія помилився на своїй половині поля, і перед штрафним збив Ніко Вільямса. За що і отримав пряму червону картку (хоча в нього і до цього була жовта картка). Штрафний хоч і був в небезпечний близькості до воріт, але до взяття воріт так і не призвів. А матч закінчився внічию 1:1.

Відеоогляд матчу Атлетік – Барселона