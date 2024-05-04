Арсенал – Борнмут 3:0

Голи: Сака, 45 (пенальті), Троссард, 70, Райс, 90+7

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вчергове залишив Олександра Зінченка на лаві запасних. Натомість Ілля Забарний вийшов у стартовій одинадцятці Борнмута, пише 24 Канал.

Читайте також Вболівальники топових клубів АПЛ влаштували бійку з місцевою поліцією: жорстоке відео

"Каноніри" розтрощили Борнмут

Арсенал з позиції сили розпочав поєдинок проти середняка АПЛ. Проте команда Забарного досить організовано захищалася. Лише наприкінці першого тайму арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті у ворота "вишень". Букайо Сака перехитрив голкіпера Борнмута та спокійно пробив у нижній кут воріт.

На початку другої половини гри суперники обмінялися небезпечними моментами. Близькими до взяття воріт були Сака і Гаверц в Арсеналу та Соланке у Борнмута.

На 70-й хвилині Троссард подвоїв перевагу "канонірів". Бельгійський нападник ударом з близької відстані не залишив шансів голкіперу.

Через кілька хвилин Борнмут забив та, здавалося, повернув інтригу. Проте арбітр після перегляду ВАР побачив порушення та скасував гол.

Вирішальну крапку на 7-й компенсованій хвилині поставив Деклан Райс, який з гострого кута поцілив по воротах.

У підсумку Арсенал plj,ed дуже важливу перемогу в чемпіонаті. Олександр Зінченко всю гру просидів у запасі. А його партнер по збірній України Ілля Забарний відіграв весь поєдинок.