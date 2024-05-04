Арсенал – Борнмут 3:0

Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7

Главный тренер Арсенала Микель Артета в очередной раз оставил Александра Зинченко на скамейке запасных. Зато Илья Забарный вышел в стартовой одиннадцатке Борнмута, пишет 24 Канал.

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"Канониры" разгромили Борнмут

Арсенал с позиции силы начал поединок против середняка АПЛ. Однако команда Забарного достаточно организованно защищалась. Лишь в конце первого тайма арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота "вишен". Букайо Сака перехитрил голкипера Борнмута и спокойно пробил в нижний угол ворот.

В начале второй половины игры соперники обменялись опасными моментами. Близкими к взятию ворот были Сака и Гаверц у Арсенала и Соланке у Борнмута.

На 70-й минуте Троссард удвоил преимущество "канониров". Бельгийский нападающий ударом с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу.

Через несколько минут Борнмут забил и, казалось, вернул интригу. Однако арбитр после просмотра ВАР увидел нарушение и отменил гол.

Решающую точку на 7-й компенсированной минуте поставил Деклан Райс, который с острого угла попал по воротам.

В итоге Арсенал добыл очень важную победу в чемпионате. Александр Зинченко всю игру просидел в запасе. А его партнер по сборной Украины Илья Забарный отыграл весь поединок.