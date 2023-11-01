Трубін на висоті: Бенфіка здобула перемогу у Кубку португальської ліги

Лісабонська Бенфіка провела матч 2-го туру групового раунду Кубка португальської ліги. "Орли" на виїзді могли впоратись із Ароукою.

Анатолій Трубін вже традиційно зайняв місце у рамці воріт Бенфіки. Вже на 26-й хвилині гості повели у рахунку. "Орли" отримали право на небезпечний стандарт, який виконував Ді Марія. Анхелю перекинув стінку із футболістів Ароуки та переграв голкіпера суперника, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога "орлів"

Це був єдиний гол від обох колективів у першому таймі. На старті другого м'яч вдруге побував у володіннях господарів поля. Жоау Маріо відгукнувся на передачу партнера по команді. Але після перегляду ВАР м'яч скасували, зафіксувавши у вінгера офсайд. Рахунок не змінився – 0:1 на користь Бенфіки.

Щоправда, домінування гостей на полі привело до омріяного результату. На 74-й хвилині Бенфіка вдруге забила у ворота суперника, але вже дотримуючись усіх футбольних правил. Артур Кабрал отримав закидання за спини захисників, протягнув м'яч впритул до воріт Ароуки та пробив з-під опіки декількох оборонців. Бразильський голкіпер Тьяго знову не переміг у дуелі проти суперника – 0:2.

Як не старались господарі відквитати бодай один м'яч, але засмутити Трубіна їм не вдалось.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Бенфіки 0:2. Український воротар "орлів" провів ще одну гру на нуль. Адже футболісти Ароуки завдали 11 ударів у бік воріт Анатолія, 5 із яких були у рамку його володінь. Але українець був на місці.

Для Трубіна це став вже третій "сухий" матч у 9-ти зіграних поєдинках за португальський клуб, у який перейшов у серпні 2023-го року.

Бенфіка із 3 балами очолила групу "В". Ароука теж має у своєму активі стільки ж балів, але провела на один матч більше за "орлів".