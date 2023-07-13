Деле Аллі розкрив світу свої психологічні проблеми. Також гравець, який свого часу вввжався одним із головних світових талантів, зазначив, що стало причиною його негараздів.

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Просити допомоги – не здатися, а відмовлятись здаватись

Одноклубник Віталія Миколенка, який останній сезон провів в оренді в Бешикташі, наважився розповісти про дещо інтимне. Деле Аллі розкрив карти свого страшного дитинства, з наслідками якого гравець ще довго боровся, проте ніяк не міг перемогти у цій битві. Саме складне минуле негативно вплинуло на майбутній розвиток кар'єри талановитого футболіста, який так і не зміг реалізувати свій потенціал.

В шість років до мене домагався друг моєї матері, який часто бував у нас вдома. Моя матір була алкоголіком. Це сталося в шість років. У сім років я почав курити, у вісім – торгувати наркотиками. В одинадцять мене підвісив на мосту хлопець із сусіднього дому. У дванадцять мене всиновили, і відтоді я жив у чудовій сім’ї. Якщо Бог створив людей, то це вони. Протягом кількох років я був залежним від снодійних таблеток, і це, мабуть, не лише моя проблема. Думаю, у футболі вона зустрічається частіше, ніж думають люди. Ерік Даєр та Гаррі Кейн намагалися допомогти мені, але мені було байдуже, я не приймав допомоги ні від кого. Я був дуже заціпенілий по відношенню до всіх. Зараз пишаюся тим, що пройшов через це,

– розповів Аллі.

Також у минулому перспективний футболіст зізнався, що у нього до цих пір є психологічні проблеми. Деле зазначив, що йому було дуже складно і страшно про це розповідати, тому що це сталося зовсім недавно. Коли Аллі повернувся з Туреччини він морально я опинився в ямі і тоді футболіст вирішив, що йому потрібно в рехаб для психологічно травмованих людей. Деле запевнив, що до такого рішення людину ніхто не зможе спонукнути, оскільки ти повинен сам усвідомити, що тобі це потрібно, прийняти самостійне рішення.

Також Аллі підкреслив, що він прокидався щоранку і вигравав битву: йшов на тренування, посміхався, показував усім, що щасливий, проте насправді все було по іншому, оскільки всередині цю битву він програвав. Таким чином Деле вирушив у клініку на шість тижнів. У свою чергу Евертон, якому належить футболіст, за словами Аллі на усі сто підтримував гравця, що дуже позитивно вплинуло на нього під час найсерйознішого рішення у його житті. Футболіст надіється, що його одкровення можуть допомогти іншим людям, показати, що вони не одні та вказати на те, що попросити допомоги не зробить нікого слабким.