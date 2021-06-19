Мессі зробив гру: Аргентина здобула скромну перемогу над Уругваєм на Кубку Америки – відео

У другому турі групи A на Кубку Америки зустрілися збірні Аргентини та Уругваю. Поєдинок відбувся 19 червня та завершився з рахунком 1:0.

Аргентина – Уругвай 1:0

Голи: Родрігес, 14

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Ліонель Мессі та компанія здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гідо Родрігеса. Він відзначився в дебюті поєдинку, на 13 хвилині.

Після розіграшу кутового капітан збірної Аргентини прорвався по правому флангу та, не добігаючи до штрафного, зробив подачу на дальню стійку.

Пас знайшов голову півзахисника іспанського Бетіса – той пробив на протиході голкіперу та відкрив рахунок у зустрічі.

Надалі поєдинок проходив у піддиктовку аргентинської команди. Однак більше відзначитися у воротах Фернандо Муслери не вдалося. В підсумку, 1:0.

У попередньому матчі на Кубку Америки збірна Аргентини розписала мирову з Чилі . Своєю чергою Уругвай зіграв внічию з Венесуелою.

Аргентина – Уругвай: відеоогляд матчу