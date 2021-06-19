Мессі зробив гру: Аргентина здобула скромну перемогу над Уругваєм на Кубку Америки – відео

19 червня 2021 , 11:15
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Джерело:

24 канал

У другому турі групи A на Кубку Америки зустрілися збірні Аргентини та Уругваю. Поєдинок відбувся 19 червня та завершився з рахунком 1:0.

Аргентина – Уругвай 1:0

Голи: Родрігес, 14

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Ліонель Мессі та компанія здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гідо Родрігеса. Він відзначився в дебюті поєдинку, на 13 хвилині.

Після розіграшу кутового капітан збірної Аргентини прорвався по правому флангу та, не добігаючи до штрафного, зробив подачу на дальню стійку.

  • Пас знайшов голову півзахисника іспанського Бетіса – той пробив на протиході голкіперу та відкрив рахунок у зустрічі.

Надалі поєдинок проходив у піддиктовку аргентинської команди. Однак більше відзначитися у воротах Фернандо Муслери не вдалося. В підсумку, 1:0.

У попередньому матчі на Кубку Америки збірна Аргентини розписала мирову з Чилі. Своєю чергою Уругвай зіграв внічию з Венесуелою.

Аргентина – Уругвай: відеоогляд матчу

Автор: Олег Васьків