Аргентина – Уругвай 1:0
Голи: Родрігес, 14
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Ліонель Мессі та компанія здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гідо Родрігеса. Він відзначився в дебюті поєдинку, на 13 хвилині.
Після розіграшу кутового капітан збірної Аргентини прорвався по правому флангу та, не добігаючи до штрафного, зробив подачу на дальню стійку.
- Пас знайшов голову півзахисника іспанського Бетіса – той пробив на протиході голкіперу та відкрив рахунок у зустрічі.
Надалі поєдинок проходив у піддиктовку аргентинської команди. Однак більше відзначитися у воротах Фернандо Муслери не вдалося. В підсумку, 1:0.