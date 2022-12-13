Геніальний Мессі допомагає партнеру оформити дубль у ворота Хорватії: відео голу Аргентини

Нападник ПСЖ показав прекрасну швидкість та бачення поля в контратаці. Лео віддав асист на Хуліана Альвареса, який вдруге забив у півфіналі.

На чемпіонаті світу 2022 проходить стадія 1/2 фіналу, пише 24 канал. У першій півфінальній грі зійшлись між собою Аргентина і Хорватія, які мають розіграти квиток у фінал.

Слідкуйте з нами Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

"Альбіселесте" зробили непоганий гандикап у першому таймі. Голи Мессі та Альвареса перед перервою дозволили аргентинцям двічі вразити ворота Ліваковича.

"Картаті" збирались створити камбек. але у середині другого тайму аргентинці довели рахунок до розгромного. Левова заслуга у голі належить Мессі.

Нападник ПСЖ пронісся по флангу, хитнув суперника і пройшов у карний майданчик опонента вздовж лицьової лінії. Помітивши набігаючого Альвареса, Лео віддав на партнера, який в дотик точно пробив по воротах оформивши дубль.

Відео другого голу Альвареса:

Таким чином, Аргентина де-факто виходить у фінал, де зіграє проти Франції або Марокко. Другий півфінальний поєдинок відбудеться 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.