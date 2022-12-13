На чемпионате мира 2022 года проходит стадия 1/2 финала, пишет 24 канал. В первой полуфинальной игре собрались между собой Аргентина и Хорватия, которые должны разыграть билет в финал.

Следите с нами Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

"Альбиселесте" совершили неплохой гандикап в первом тайме. Голы Месси и Альвареса перед перерывом позволили аргентинцам дважды поразить ворота Ливаковича.

"Картати" собирались создать камбек. но в середине второго тайма аргентинцы довели счет до разгромного. Львиная заслуга в голе принадлежит Месси.

Нападающий ПСЖ пронесся по флангу, кивнул соперника и прошел в штрафную площадку оппонента вдоль лицевой линии. Заметив набегающего Альвареса, Лео отдал на партнера, который в ощупь точно пробил по воротам оформив дубль.

Видео второго гола Альвареса:

Таким образом, Аргентина де-факто выходит в финал, где сыграет против Франции или Марокко. Второй полуфинальный поединок состоится 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.