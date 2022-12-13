Аргентина та Хорватія не без проблем дісталися до півфіналу чемпіонату світу. "Альбіселесте" в 1/8 фіналу обіграли Австралію. А у чвертьфіналі мали доволі важкий матч проти Нідерландів, яким вдалося врятуватися від поразки на 90+11 хвилині. Тож все вирішувалося в серії пенальті.

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Хорватія обидва свої матчі плей-офф довела до серії пенальті, де перемогла завдяки воротарському вмінню Домініка Ліваковича. При цьому у чвертьфіналі "картаті" вибили збірну Бразилії.

Тож тепер на обидві команди чекає очне протистояння в боротьбі за путівку в фінал. Воно відбудеться у вівторок, 13 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Варто відзначити, що Хорватія та Аргентина двічі зустрічалися в рамках чемпіонатів світу. І в обох випадках на цих турнірах хорвати здобували нагороди. Правда обидва ці матчі були на стадії групового етапу. Вперше в 1998 році, коли аргентинці перемогли. Тоді Хорватія у підсумку здобула бронзові нагороди. А у 2018 році вже хорвати розгромили суперника, на турнірі дійшли до фіналу, де поступилися та отримали срібні нагороди

Матч Аргентина – Хорватія буде доступний до перегляду на місцевих телеканалах "Суспільного", а також на сайті "Суспільне Спорт". Радіотрансляція поєдинку також буде доступна на "Радіо Промінь".

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Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію для тих, хто не матиме змоги переглянути матч Аргентина – Хорватія наживо.

Аргентина – Хорватія онлайн