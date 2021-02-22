Арбітр матчу Львів – Колос може подати позов до суду за наклеп

Джерело:"Бомбардир"
Микола Кривоносов, резервний арбітр матчу 15 туру чемпіонату України між Львовом і Колосом, готовий захищати свою честь у суді. Кривоносов може піти в суд після звинувачень тренера Львова Віталія Шумського.
Наставник Львова Шумський отримав жовту картку в матчі проти Колоса. Тренер заявив, що був покараний головним арбітром матчу, адже просив Кривоносова розмовляти українською.
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За інформацією телеграм-каналу "Бомбардир", арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів.
Вони переконують, що Шумський був покараний через зауваження у грубій формі, а не прохання розмовляти українською.
Ці документи тепер йдуть у КДК (Контрольно-дисциплінарний комітет, – Спорт 24). Зі слів арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри,
– мовиться у повідомленні.
Також повідомляється, що четвертий арбітр матчу Микола Кривоносов збирається подавати позов до суду за наклеп.