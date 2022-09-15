Феєрія Довбика приносить Дніпру-1 дебютну перемогу в Лізі Конференцій: відео голів

Команда Олександра Кучера без суттєвих проблем переграла Аполлон і помстилась кіпріотам за виліт із Ліги Європи. Героєм зустрічі став форвард Артем Довбик.

Аполлон – Дніпро-1 0:3

Голи: Піттас, 58 – Рубчинський, 11, Довбик, 26, Довбик, 45.

Дніпро-1 продовжує виступи у Лізі Конференцій 2022-2023. Команда Олександра Кучера у першому турі не змогла взяти очки у матчі з АЗ.

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Тепер же українцям протистояв чемпіон Кіпру Аполлон, який на старті турніру облажався у грі з Вадуцем (0:0). У дніпрян вже був гіркий досвід у цьому сезоні проти кіпріотів.

Саме команда з цього острова вибила Дніпро-1 з Ліги Європи. У кваліфікації підопічні Кучера примудрились двічі поступитись АЕКу з Ларнаки, віцечемпіону Кіпру.

Феєрія Довбика

Втім, з чемпіонами у дніпрян вийшло куди легше. Вже у першому тайму наша команда забила тричі господарям поля, а героєм тайму став Артем Довбик.

Нападник спочатку асистував на Рубчинського, який відкрив рахунок. А вже потім Артем сам замикав простріли від партнерів – того ж таки Рубчинського та Бузанелло.

Відео голу Рубчинського:

Перший гол Довбика:

Довбик оформив дубль:

Спірний гол Аполлона

Аполлон спробував повернутись у гру на початку другого тайму. Після навісу у карний майданчик дніпрян Піттас зумів пробити Валефа з близької відстані.

Як забивав Піттас:

Однак цей гол викликає чимало сумнівів через можливий офсайд. Добре, що це взяття ворот не вплинуло на результат.

Підвищення у турнірній таблиці

Дніпро-1 впевнено перемагає опонента з Кіпру і виходить на друге місце у квартеті. У паралельному матчі АЗ в більшості подолав Вадуц (4:1).

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Саме з представником Ліхтенштейна дніпряни і зіграють наступний матч в Лізі Конференцій. Номінально домашня гра відбудеться у словацькому Кошице 6 жовтня.