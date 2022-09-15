Жага до помсти Кіпру: де дивитись матч Аполлон – Дніпро-1

Команда Олександра Кучера проведе свій другий поєдинок у груповому раунді Ліги Конференцій. Дніпряни повертаються на Кіпр після невдачі на острові місяць тому.

У четвер Дніпро-1 проведе другий поєдинок в груповому раунді Ліги Конференцій 2022-2023. Суперником команди Олександра Кучера стане чемпіон Кіпру Аполлон, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Де дивитись матч Аполлон – Дніпро-1? Пряма трансляція поєдинку відбудеться на онлайн-платформі Megogo. Початок – о 19:45. За годину до гри почнеться передматчева студія.

Дніпряни починали свій єврошлях в Лізі Європи. Однак там українці двічі поступились іншому представнику Кіпра – АЕКу з Ларнаки (1:2, 0:3). Через це Дніпро-1 виступить у третьому за рангом єврокубку.

Перший тур в Лізі Конференцій видався невдалим для обох команд. Аполлон не зміг обіграти Вадуц з Ліхтенштейну (0:0), тоді як Дніпро-1 мінімально поступився фавориту групи АЗ.

Як АЗ забивав Дніпру-1

Попри це, в УПЛ у підопічних Кучера все складається добре. Дніпряни вже відіграли три матчі і всі виграли. Причому якщо в іграх з Вересом та Металістом 1925 Дніпро-1 був фаворитом, то розгромна перемога 3:0 над Динамо стала справжньою сенсацією.

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До речі, букмекери вважають Аполлон фаворитом дуелі проти Дніпра-1. На перемогу кіпрської команди виставлений коефіцієнт 1,89, тоді як на українців 4,30. Нічия ж оцінюється у 3,65.