В четверг Днепр-1 проведет второй поединок в групповом раунде Лиги конференций 2022-2023. Соперником команды Александра Кучера станет чемпион Кипра Аполлон, пишет 24 канал.

Следите с нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Где смотреть матч Аполлон – Днепр-1? Прямая трансляция поединка состоится на онлайн-платформе Megogo. Начало – в 19:45. За час до игры начнется предматчевая студия.

Днепряне начинали свой европуть в Лиге Европы. Однако там украинцы дважды уступили другому представителю Кипра – АЕКу из Ларнаки (1:2, 0:3). Поэтому Днепр-1 выступит в третьем по рангу еврокубке.

Первый тур в Лиге Конференций оказался неудачным для обеих команд. Аполлон не смог обыграть Вадуц из Лихтенштейна (0:0), в то время как Днепр-1 минимально уступил фавориту группы АЗ.

Как АЗ забивал Днепр-1

Несмотря на это, в УПЛ у подопечных Кучера все складывается хорошо. Днепряне уже отыграли три матча и все выиграли. Причем если в играх с Вересом и Металлистом 1925 года Днепр-1 был фаворитом, то разгромная победа 3:0 над Динамо стала настоящей сенсацией.

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Кстати, букмекеры считают Аполлон фаворитом дуэли против Днепра-1. На победу кипрской команды выставлен коэффициент 1,89, в то время как на украинцев 4,30. Ничья же оценивается в 3,65.