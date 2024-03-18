Покращили шанси Миколенка: АПЛ позбавила балів Ноттінгем Форест і відправила його в зону вильоту

Команда Нуну Ешпіріту Санту не вражає на полі, а тепер ще і зіштовхнулась із навколофутбольними проблемами. Через надмірні фінансові збитки Ноттінгем Форест ризикує вилетіти з Прем'єр-Ліги.

Новачки АПЛ у сезоні 2023-2024 відверто розчаровують. Саме Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон вважаються головними претендентами на пониження у класі наприкінці цього чемпіонату.

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Проте інтриги боротьбі за виживання додають нефутбольні моменти. Наприклад, восени АПЛ оштрафувала Евертон аж на 10 очок через порушення правил фінансового фейр-плей. Пізніше "ірискам" повернули 4 бали, але шість очок штрафу так і залишились в активі.

Тепер же покарання наздогнало ще одного аутсайдера чемпіонату Англії Ноттінгем Форест. АПЛ зняла з "лісників" чотири очки за те ж саме порушення, що і у Евертона. Команда звинувачується у перевищення ліміту збитків.

Згідно з регламентом, клуби АПЛ слід мати не більше 61 мільйона фунтів збитків за три роки. У Ноттінгема ж ця цифра складає аж 105 мільйонів. Повідомляєтьмя, що "лісники" готові подавати апеляцію та оскаржувати це рішення ліги.

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Поки що ж команда Нуну Ешпіріту Санту опускається в зону вильоту на 18 місце. Відстань від рятівної зони, де перебуває Лутон, складає всього один бал. Правда, форма Форест викликає занепокоєння, адже у 2024 році клуб виграв лише один матч з 12-ти в усіх турнірах.