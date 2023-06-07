Можливі зміни в українському футболі: суд скасував заборону проводити вибори керівництва УАФ

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду про заборону на наступному конгресі УАФ проводити вибори президента та інших керівників українського футболу. Справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

Починаючи з 2015 року український футбол очолює Андрій Васильович Павелко. На початку березня 2022 року мали відбутися нові вибори керівництва УАФ, проте через повномасштабне вторнення були перенесені на невизначений термін.

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У вересні 2022 року Печерський суд заборонив УАФ вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віцепрезидентів, віцепрезидентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ.

Київський апеляційний суд, у свою чергу, своїм рішення від 24 травня 2023 року скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва про заборону проведення на черговому Конгресі УАФ виборів президента та інших осіб у керівництві асоціації.

Наразі, справу передано на подальший розгляд знову до суду першої інстанції – тобто, прохання УАФ повністю не задоволено.

Посади Андрія Павелка у футболі: