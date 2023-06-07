Начиная с 2015 года, украинский футбол возглавляет Андрей Васильевич Павелко. В начале марта 2022 года должны были состояться новые выборы руководства УАФ, однако из-за полномасштабного вторжения были перенесены на неопределенный срок.
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В сентябре 2022 года Печерский суд запретил УАФ предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вицепрезидентов, вицепрезидентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.
Киевский апелляционный суд, в свою очередь, своим решением от 24 мая 2023 года отменил постановление Печерского районного суда города Киева о запрете проведения на очередном Конгрессе УАФ выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации.
Сейчас дело передано на дальнейшее рассмотрение снова в суд первой инстанции – то есть просьба УАФ полностью не удовлетворена.
Должности Андрея Павелко в футболе:
- 6 марта 2015 года избран президентом ФФУ.
- С 2015 по 2017 год – заместитель председателя Комитета национальных ассоциаций УЕФА.
- 11 мая 2017 года избран членом Дисциплинарного комитета ФИФА.
- 1 июня 2017 избран заместителем председателя Юридического комитета УЕФА.
- 16 июня 2017 года избран президентом Общественного союза УАФ.
- 7 февраля 2019 избран в состав Исполнительного комитета УЕФА.
- 29 мая 2019 года избран главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.