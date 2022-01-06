Анулювали візу: зірку тенісу Новака Джоковича збираються видворити з Австралії
Джерело:BBC
Перша ракетка світу Новак Джокович прилетів до Австралії ввечері 5 січня – для участі в Australian Open. Але його не впустили в країну.
Візу Джоковича анулювали. Тенісиста зобов'язали негайно покинути Австралію. І все це – на тлі гучного скандалу через ставлення лідера світового рейтингу до вакцинації проти коронавірусу.
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Австралія анулювала візу Новаку Джоковичу – він не зіграє на Australian Open
Влада Австралії вирішила анулювати візу сербського тенісиста Новака Джоковича, лідера світового рейтингу в одиночному чоловічому розряді.
- Джокович прилетів у Мельбурн для участі в Australian Open.
- Та проблема в тому, що він раніше принципово не повідомляв громадськість, чи є вакцинованим.
До Австралії ж невакцинованих мандрівників не пускають.
- Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у переддень прильоту Джоковича заявив, що якщо той не вакцинований, то винятків для нього ніхто робити не буде – і зірка тенісу вилетить назад першим же рейсом.
- Водночас Джокович повідомив у соцмережах, що має документ "медичний виняток" щодо вакцинації, а тому зі спокійним серцем полетить до Австралії.
І от що сталося в аеропорту:
- Австралійська прикордонна служба прийняла документ про "медичний виняток", але – зауважила помилку у заявці на візу.
- Начебто хтось із помічників Новака Джоковича, який займався оформленням візи, у заявці вказав не той тип документу, який би дозволив спортсмену за наявності "медичного винятку" перетнути кордон Австралії.
Тож візу Джоковичу анулювали. Спортсмену, вочевидь, доведеться найближчим часом покинути Австралію.
- За інформацією ЗМІ, влада протримала тенісиста в аеропорту 8 годин.
- А зараз Новак Джокович перебуває у спеціальному готелі для осіб, які очікують депортації.
В Австралії, до слова, понад 90% населення від 16 років повністю вакциновані проти коронавірусу.Нагадаємо: Australian Open 2022 року триватиме в Мельбурні з 17 до 30 січня. А Новак Джокович – чинний та дев'ятиразовий переможець цього змагання.