Представник Ювентуса відвідав гру Шахтаря у Лізі чемпіонів: за ким стежив скаут гранда Серії А

Неймовірний камбек Шахтаря у Лізі чемпіонів став одним із найбільш обговорюваним поєдинком. "Гірники" змогли вивезти з Бельгії три бали, хоча були у кроці від провалу.

Підопічні Патріка ван Леувена змогли відігратись після 2:0 на користь Антверпена у першому таймі. Дубль Данила Сікана та трохи курйозний гол Ярослава Ракіцького принесли перемогу Шахтарю 2:3.

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Не відводять погляду від "гірника"

Наживо з цією грою спостерігав представник Ювентуса, який пильно стежить за грою 21-річного атакувального півзахисника донеччан Георгія Судакова. Поєдинок проти Антверпена відвідав спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі.

Раніше вже італійці відвідували матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів та ігри збірної України у відборі на Євро-2024.

Відзначимо, що саме після дальнього удару від Судакова, який взяв на себе каркас бельгійських воріт, був забитий перший гол "гірників" у зустрічі. Георгій провів увесь поєдинок проти Антверпена.

"Стара синьйора" зацікавлена у співпраці з 10-ю донецького клубу. Однак все буде залежати від рішення "гірників". Ювентус може запропонувати чемпіону України орендну угоду з опцією обов'язкового викупу футболіста. Однак наразі невідомо, чи на такі умови погодяться у Шахтарі, адже Судаков є одним із лідерів команди.

Донеччани захочуть виручити за свого вихованця солідні гроші, про які нещодавно у своєму інтерв'ю говорив колишній голкіпер Шахтаря, а нині Бенфіки Анатолій Трубін.

Пропозиція італійського гранда може надійти у Шахтар вже у найближче зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялось, що у Ювентусі розглядають кандидатуру українця, як заміну Анхелю Ді Марії, який перебрався у Бенфіку. Однак у "старій синьйорі" досі не можуть знайти зірковому аргентинцю гарну заміну.