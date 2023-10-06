Підопічні Патріка ван Леувена змогли відігратись після 2:0 на користь Антверпена у першому таймі. Дубль Данила Сікана та трохи курйозний гол Ярослава Ракіцького принесли перемогу Шахтарю 2:3.

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Не відводять погляду від "гірника"

Наживо з цією грою спостерігав представник Ювентуса, який пильно стежить за грою 21-річного атакувального півзахисника донеччан Георгія Судакова. Поєдинок проти Антверпена відвідав спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі.

Раніше вже італійці відвідували матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів та ігри збірної України у відборі на Євро-2024.

Відзначимо, що саме після дальнього удару від Судакова, який взяв на себе каркас бельгійських воріт, був забитий перший гол "гірників" у зустрічі. Георгій провів увесь поєдинок проти Антверпена.

"Стара синьйора" зацікавлена у співпраці з 10-ю донецького клубу. Однак все буде залежати від рішення "гірників". Ювентус може запропонувати чемпіону України орендну угоду з опцією обов'язкового викупу футболіста. Однак наразі невідомо, чи на такі умови погодяться у Шахтарі, адже Судаков є одним із лідерів команди.

Донеччани захочуть виручити за свого вихованця солідні гроші, про які нещодавно у своєму інтерв'ю говорив колишній голкіпер Шахтаря, а нині Бенфіки Анатолій Трубін.

Пропозиція італійського гранда може надійти у Шахтар вже у найближче зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялось, що у Ювентусі розглядають кандидатуру українця, як заміну Анхелю Ді Марії, який перебрався у Бенфіку. Однак у "старій синьйорі" досі не можуть знайти зірковому аргентинцю гарну заміну.

Нагадаємо! Судаков має чинний контракт із Шахтарем, який розрахований до кінця червня 2028 року. За його спиною вже 75 поєдинків (12 голів та стільки ж асистів), а його трансферну вартість оцінюють у 15 мільйонів євро (дані Transfermarkt).