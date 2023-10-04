Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар відправиться до Бельгії, де протистоятиме команді Роял Антверпен. Гра відбудеться в середу, 4 жовтня. Онлайн-трансляція матчу Антверпен – Шахтар доступна на сайті 24 Каналу.

Шахтар до цього ніколи не грав проти Антверпена. Тож це буде перший матч між командами, так ще й одразу в групі Ліги чемпіонів. Туди бельгійський клуб потрапив вперше – як чемпіон своєї країни, у кваліфікації здолавши грецький АЕК.

Варте уваги Ганебне рішення УЄФА: представник Російського футбольного союзу призначений на матч Шахтаря в ЛЧ

Однак дебюту в Антверпена відверто не вдався – команда була розгромлена на виїзді Барселоною з рахунком 5:0. Але і Шахтар не має чим особливо похвалитися – "гірники" програли номінально домашній матч Порту. Тож цілком ймовірно, що Шахтар та Антверпен будуть вести боротьбу за третє місце в цій групі, яке дасть змогу зіграти в плей-офф Ліги Європи.

Важливо! Матч Антверпен – Шахтар розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч Антверпен – Шахтар можна буде на платформах Megogo чи Volia TV. Саме Megogo є офіційним транслятором усіх матчів Ліги чемпіонів в цьому сезоні в Україні. Однак доступ до трансляцій на обох платформах платний та вимагає реєстрації.

Текстова онлайн-трансляція матчу Антверпен – Шахтар буд доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Тут також будуть опубліковані відео голів матчу, а по його закінчення – відеоогляд.