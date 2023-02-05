Клуб Зінченка зацікавився кришталевою зіркою Барселони: у конкурентах Баварія та Тоттенхем

Лівий вінгер Барселони Ансу Фаті незабаром може переїхати з Каталонії. Іспанський футболіст потрапив в об'єктив топ-клубів Європи.

20-річним футболістом зацікавились одразу три топові гранди Європи – німецька Баварія, а також два клуби з Англії – Арсенал та Тоттенхем. Сезон-2022/2023 може стати останнім для Ансу Фаті у футболці Барселони.

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АПЛ чи Бундесліга може стати наступною лігою для Фаті

Гравець, який у 2019 році отримав іспанський паспорт, пов'язаний контрактом із каталонським клубом до кінця червня 2027 року. В угоді також є опція пролонгації співпраці ще на 2 роки.

У сезоні-2022/2023 Фаті разом із Барселоною може здобути чемпіонство у Ла Лізі. Після 19 зіграних матчів підопічні Хаві йдуть на першому місці, відрив від Реала, який йде другим, складає 5 очок.

Обидва лідери проведуть свої поєдинки 20-го туру 5 лютого. Реал зіграє на виїзді проти Мальорки, а Барселона зустрінеться вдома з Севільєю.

За даними Transfermarkt , вартість трансферу Фаті складає 50 мільйонів євро. Але Барселона схоче заробити за висхідну свою футбольну зірку значно більше.

Схоже, що у цій трійці зацікавлених у послугах Фаті найменше шансів у "шпор" Арсенал та Баварія зможуть потягнути трансфер Ансу.

Однак у "канонірів" на позиції Ансу Фаті виступає два талановиті футболісти – Габріель Мартінеллі, з яким продовжили контракт, та новачок Арсенала Леандро Троссар.

У Баварії на позиції лівого вінгера грають Лерой Сане та Садіо Мане, який наразі вибув із гри через травму.

Що відомо про кар'єру Ансу Фаті