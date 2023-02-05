Клуб Зінченка зацікавився кришталевою зіркою Барселони: у конкурентах Баварія та Тоттенхем
Джерело:Mundo Deportivo
Лівий вінгер Барселони Ансу Фаті незабаром може переїхати з Каталонії. Іспанський футболіст потрапив в об'єктив топ-клубів Європи.
20-річним футболістом зацікавились одразу три топові гранди Європи – німецька Баварія, а також два клуби з Англії – Арсенал та Тоттенхем. Сезон-2022/2023 може стати останнім для Ансу Фаті у футболці Барселони.
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АПЛ чи Бундесліга може стати наступною лігою для Фаті
Гравець, який у 2019 році отримав іспанський паспорт, пов'язаний контрактом із каталонським клубом до кінця червня 2027 року. В угоді також є опція пролонгації співпраці ще на 2 роки.
У сезоні-2022/2023 Фаті разом із Барселоною може здобути чемпіонство у Ла Лізі. Після 19 зіграних матчів підопічні Хаві йдуть на першому місці, відрив від Реала, який йде другим, складає 5 очок.
Обидва лідери проведуть свої поєдинки 20-го туру 5 лютого. Реал зіграє на виїзді проти Мальорки, а Барселона зустрінеться вдома з Севільєю.
Схоже, що у цій трійці зацікавлених у послугах Фаті найменше шансів у "шпор" Арсенал та Баварія зможуть потягнути трансфер Ансу.
Однак у "канонірів" на позиції Ансу Фаті виступає два талановиті футболісти – Габріель Мартінеллі, з яким продовжили контракт, та новачок Арсенала Леандро Троссар.
У Баварії на позиції лівого вінгера грають Лерой Сане та Садіо Мане, який наразі вибув із гри через травму.
Що відомо про кар'єру Ансу Фаті
- 20-річному лівому вінгеру пророкують велику кар'єру. Але часті травми Фаті можуть зруйнувати ці прогнози футбольних експертів.
- Вихованець Барселони, який розпочав виступи за головну команду каталонського клубу з 23 вересня 2020 року.
- За цей час вже провів за каталонців 88 поєдинків, у яких забив 25 м'ячів та зробив 12 результативних передач на партнерів по команді. Також у його пасиві 7 жовті картки та одне вилучення.
- У сезоні-2022/2023 Ансу провів у футболці Барселони 30 матчів, у яких наколотив 6 голів та віддав 3 асисти.