20-летним футболистом заинтересовались сразу три топовых гранды Европы – немецкая Бавария, а также два клуба из Англии – Арсенал и Тоттенхэм. Сезон-2022/2023 может стать последним для Ансу Фати в футболке Барселоны.
Читайте также Поставил в пример Зинченко: Гвардиола вспомнил "универсальность" украинца по МанСити
АПЛ или Бундеслига может стать следующей лигой для Фати
Игрок, получивший в 2019 году испанский паспорт, связан контрактом с каталонским клубом до конца июня 2027 года. В соглашении также опция пролонгации сотрудничества еще на 2 года.
В сезоне-2022/2023 Фати вместе с Барселоной может завоевать чемпионство в Ла Лиге. После 19 сыгранных матчей подопечные Хави идут на первом месте, отрыв от идущего вторым Реала составляет 5 очков.
Оба лидера проведут свои поединки 20-го тура 5 февраля. Реал сыграет на выезде против Мальорки, а Барселона встретится дома с Севилией.
Похоже, что в этой тройке заинтересованных в услугах Фати меньше шансов у "шпор" Арсенал и Бавария смогут потянуть трансфер Ансу.
Однако у "канониров" на позиции Ансу Фати выступает два талантливых футболиста - Габриэль Мартинелли, с которым продлили контракт, и новичок Арсенала Леандро Троссар.
В Баварии на позиции левого вингера играют Лерой Сане и Садио Мане, который выбыл из игры из-за травмы.
Что известно о карьере Ансу Фати
- 20-летнему левому вингеру прочат большую карьеру. Но частые травмы Фати могут разрушить эти прогнозы футбольных экспертов.
- Воспитанник Барселоны, начавший выступления за главную команду каталонского клуба с 23 сентября 2020 года.
- За это время уже провел за каталонцев 88 поединков, в которых забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач партнеров по команде. Также в его пассиве 7 желтых карточек и одно извлечение.
- В сезоне-2022/2023 Ансу провел в футболке Барселоны 30 матчей, в которых наколотил 6 голов и отдал 3 ассиста.