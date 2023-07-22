Українська чемпіонка світу знялась у промо ЧС ФІДЕ, яку очолює прокремлівський політик Дворкович

У 2024-му році в Австрії відбудеться чемпіонат світу ФІДЕ з рапіду та бліцу. Одна із українських сестер-шахісток Анна Музичук знялась у промо змагань, що стало неабияким здивуванням.

Разом із українкою участь у ролику взяв головний виконавчий директор Еміль Сутовський. Анна Музичук посміхається на фото наче й нічого не було. Схоже, українка не взяла до уваги, що Міжнародну організацію шахістів (ФІДЕ) із 2018-го очолює росіянин Аркадій Дворкович.

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Може для українки Дворкович є "харошим русскім"?

Прокремлівський політик із 2008-го по 21 травня 2012-го років був помічником президента Росії, яку тоді очолював Дмітрій Мєдвєдєв, а Владімір Путін виконував роль прем'єр-міністра.

Чемпіонат світу-2024 в Австрії відбуватиметься якраз під егідою ФІДЕ, якою керує Дворкович.

Цікаво, що у середині березня 2022 року очільник ФІДЕ в інтерв'ю американському виданню Mother Jones засудив війну в Україні. Однак вже 20 липня 2023-го року Дворкович був присутній на церемонії нагородження видатних російських шахістів, яка відбулась у Москві.

Сестри Музичук вже були героїнями скандалу

У квітні 2022 року Львівська обласна шахова федерація (ЛОШФ) закликала відсторонити шахові федерації Росії та Білорусі від ФІДЕ. Однак у цьому листі не було підписів відомих сестер Музичук.

Через це із 4 квітня того ж року ЛОШФ припинив співпрацю з титулованими українськими шахістками та розпочав процедуру їх виключення з Президії та членства у федерації.

Також заступник президента ЛОШФ Назар Фірман запевнив, що Анна та Марія Музичук ще вірять у те, що у світі є "хароші русскі". Анна Музичук відреагувала на таку інформацію постом у фейсбуці, через який закликала російських та білоруських шахістів засудити війну в Україні.

Також старша Музичук запевняла, що далеко не все є правдою у заяві ЛОШФ.