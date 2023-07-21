Наприкінці липня в Азербайджані стартує Кубок світу з шахів-2023. Серед більш ніж 200 учасників змагання опинилось семеро представників України.

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Втім участь одного з найкращих шахістів країни Василя Іванчука наразі під питанням. 54-річний уродженець Тернопільщини досі не отримав дозвіл на виїзд з України.

За Іванчука просить шахова спільнота

Через дію воєнного стану спортсмени-чоловіки можуть залишати межі країни лише за спецдозволом від Міністерства молоді та спорту. Втім воно досі не надало перепустку для Василя, хоча старт турніру трохи більше ніж за тиждень.

Через це світова шахова федерація (FIDE) звернулась до міністра спорту Вадима Гутцайта з проханням випустити Іванчука. Також під листом підписались відомі шахісти, такі як Магнус Карлсен, Фабіано Каруана, Вішванатан Ананд та Хікару Накамура.

Це один з найважливіших турнірів з шахів за увесь рік. Український гросмейстер Василь Іванчук отримав спеціальне запрошення для участі. Він є справжньою шаховою легендою, якого люблять вболівальники в усьому світі. Шахіст безліч разів прославляв Україну. Для кожного можливість зіграти з ним завжди була причиною особливої гордості й задоволення. Для нас було значним розчаруванням дізнатися, що міністерство відмовляється надавати Іванчуку спеціальний дозвіл на виїзд з країни для участі в Кубку світу. Ми віримо, що його участь та гра подарують радість багатьом українцям. Просимо вас переглянути рішення й надати необхідний дозвіл,

– йдеться у заяві FIDE.

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Хто представить Україну

Василь отримав вайлдкард від організаторів. Окрім нього, на Кубок світу-2023, окрім Василя, мають зіграти ще шестеро українців:

Володимир Баклан

Юрій Кузубов

Віталій Бернадський

Андрій Волокітін

Антон Коробов

Руслан Пономарьов

Останні троє разом з Іванчуком стартуватимуть одразу з другого раунду (1/64 фіналу). Відзначимо, що на турнірі також мають зіграти шахісти з Росії та Білорусі, але у нейтральному статусі.

Кубок світу-2022 пройде з 30 липня по 24 серпня у Баку. Троє найкращих шахістів отримають путівки на Турнір претендентів. В цьому змаганні буде розігране право зіграти проти чинного чемпіона світу, котрим є китаєць Дінь Ліжень.

Головні досягнення Василя Іванчука