Еліна Світоліна проти росіянки: анонс фіналу в Стразбурзі, хто фаворит та де дивитись

Українка змогла здійснити прорив на кортах у Франції та дійшла до свого першого фіналу за два роки. Доля подарувала їй у суперниці тенісистку з країни-окупанта. Розповідаємо основну інформацію про вирішальний поєдинок.

Сьогодні, 27 травня, у Стразбурзі пройде фінал ґрунтового турніру з тенісу категорії WTA250. У ньому зіграє українка Еліна Світоліна, якій буде протистояти тенісистці з Росії Анні Блінковій, пише 24 канал.

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Менш ніж два місяці тому Еліна повернулась із декрету. Українка рік не виходила на корт через народження доньки Скай. Втім після повернення для Світоліної було не все гладко.

Перший прорив після декрету

До Стразбурга вона провела шість турнірів. При цьому Чарльстоні, Оейраші, Мадриді та Римі вона вилітала на першій же стадії. Натомість на малопрестижних змаганнях були мінімальні успіхи – друге коло у К'яссо та полуфінал у Сен-Малло.

Тепер же Еліна зробила прорив у престижному турнірі WTA. При чому на все змагання вона програла лише один сет. При цьому у другому колі вона здобула перемогу без бою, адже її суперниця знялась з турніру:

СТАДІЯ СУПЕРНИЦЯ РАХУНОК Перше коло Луїза Чіріко (США) 6:4, 7:6 Друге коло Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) - 1/4 фіналу Варвара Грачова 6:3, 6:4 1/2 фіналу Клара Бюрель (Франція) 4:6, 7:5, 6:3

Хто суперниця Еліна

У фіналі їй вдруге на турнірі доведеться зіграти проти суперниці з країни-терористки. Нею стане Анна Блінкова, яка йде на 66 місці у рейтингу WTA. За свою кар'єру вона виграла лише один трофей, і то – у складі збірної. Мова про Кубок Біллі Джин у 2021 році.

А ось на турнірах Grand Slam її максимальний результат був третій раунд на Ролан Гаррос у 2019-му. Із Світоліною вона ще не зустрічалась, натомість чимало грала з українками.

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Найбільше Блінкова пересікалась із Ангеліною Калініною – аж сім матчів, з них п'ять перемог. Всього ж у матчах з українками Анна виграла 8 з 13-ти ігор. Натомість три останні матчі росіянка програвала нашим тенісисткам.

РІК ТУРНІР СУПЕРНИЦЯ РАХУНОК 2016 Санкт-Петербург Катаріна Завацька 6:4, 6:3 2017 US Open Ангеліна Калініна 6:3, 1:6, 6:0 2017 Ташкент Катерина Володько 2:6, 3:6 2017 Пуатьєр Ангеліна Калініна 6:1, 6:1 2018 Трнава Ангеліна Калініна 6:7, 6:3, 7:6 2018 Пуатьєр Катаріна Завацька 6:0, 6:2 2019 Ролан Гаррос Ангеліна Калініна 3:6, 6:3, 6:2 2019 Лінц Катерина Байндл 1:6, 7:6, 6:7 2022 Клуж-Напока Леся Цуренко 6:2, 7:5 2022 Клуж-Напока Ангеліна Калініна 6:7, 6:1, 6:3 2022 Лімож Ангеліна Калініна 5:7, 4:6 2023 Реус Даяна Ястремська 4:6. 5:7 2023 Рим Ангеліна Калініна 2:6, 2:6

Прогноз Favbet

На думку букмекерів, невеличким фаворитом у стразбурському фіналі є саме Світоліна. Її перемога оцінюється в 1,75, тоді як на Блінкову можна поставити за 2,18.

При цьому експерти вважають, що Еліна закриє гру за два сети. Коефіціент на це 1,45. У свою чергу на матч в три сети можна поставити за 2,35.

Історія Світоліної у фіналах

Відзначимо, що Світоліна має гарний відсоток перемог у фіналах. Одеситка виходила у вирішальні матчі 19 разів, з яких перемогла у 16-ти. Останній раз українка грала у фіналі у серпні 2021-го, вигравши у Алізе Корне в Чікаго.

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При цьому Еліна вигравала в одному з фіналів у росіянки. У 2018-му у фіналі турніру в Дубаї від неї постраждала Дар'я Касаткіна. Головні досягнення в кар'єрі Світоліної наступні:

перемога у Підсумковому турнірі-2018

фінал Підсумкового турніру-2019

бронзова медаль на Олімпійських іграх-2020

перемога на Dubai Open-2017

перемога на Italian Open у 2017 та 2018 роках

перемога на Canadian Open-2017

півфінал Вімблдону-2019

півфінал US Open-2019

Де дивитись. Пряма онлайн-трансляція матчу Анна Блінкова – Еліна Світоліна відбудеться на ОТТ-платформі Setanta Sports за підпискою. Початок – не раніше 16:00 за київським часом.