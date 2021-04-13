В Англії голкіпер пропустив курйозний гол головою з 35 метрів: відео

Гленторан приймав Данганнон Свіфтс у черговому турі у північноірландській Прем'єр-лізі. Голкіпер гостей Рой Керролл надовго запам'ятає цей поєдинок через пропущений гол.

Кумедний гол в Англії

Матч завершився перемогою господарів із впевненим рахунком 2:0. Дублем відзначився Рорі Доннеллі.

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Один із результативних пострілів у поєдинку був дуже курйозним. 43-річний воротар гостей Рой Керролл зіграв на випередження та головою вибив м'яч далі від власних воріт. Однак зробив це невдало, тому м'яч опинився біля гравця господарів Рорі Доннеллі, який ударом головою прошив сітку воріт Данганнона Свіфтса.

Йому вдався снайперський постріл близько з 35 метрів. Голкіпер лише поглядом провів м'яч у ворота. Гленторан після звитяги йде на третій позиції, у їх активі 55 очок. Данганнон Свіфтс залишається аутсайдером сезону – останнє 12 місце з 15 пунктами.

Керролл відомий за виступами за Манчестер Юнайтед у 2001/2005 роках і збірну Північної Ірландії. За цей час разом з "червоними дияволами" здобув титул чемпіона Англії, ставав володарем Кубка країни.

Згодом протягом 2005/2012 років грав у клубах Вест Хем, Рейнджерс, Дербі Каунті, Оденсе та ОФІ. Потім перейшов у грецький Олімпіакос.

Відео курйозного голу в Англії