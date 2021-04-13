Забавный гол в Англии

Матч завершился победой хозяев со уверенным счетом 2:0. Дублем отметился Рори Доннелли.

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Один из результативных выстрелов в поединке был очень курьезным. 43-летний вратарь гостей Рой Кэрролл сыграл на опережение и головой выбил мяч подальше от своих ворот. Однако сделал это неудачно, поэтому мяч оказался у игрока хозяев Рори Доннелли, который ударом головой прошил сетку ворот Данганнон Свифтс.

Ему удался снайперский выстрел близко с 35 метров. Голкипер только взглядом провел мяч в ворота. Гленторан после победы идет на третьей позиции, в их активе 55 очков. Данганнон Свифтс остается аутсайдером сезона – последнее 12 место с 15 пунктами.

Кэрролл известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед в 2001/2005 годах и сборную Северной Ирландии. За это время вместе с "красными дьяволами" завоевал титул чемпиона Англии, становился обладателем Кубка страны.

Впоследствии в течение 2005/2012 годов играл в клубах Вест Хэм, Рейнджерс, Дерби Каунти, Оденсе и ОФИ. Затем перешел в греческий Олимпиакос.

Видео курьезного гола в Англии