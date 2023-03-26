Без Циганкова, але з Яремчуком: стартові склади України та Англії на матч відбору Євро-2024

Головні тренери команд визначились із основою на поєдинок 2 туру кваліфікації. Руслан Ротань вирішив випустити Сватка та Судакова з перших хвилин, тоді як Віктор Циганков почне гру з лави запасних.

Збірна України з футболу починає свій шлях у відборі на Євро-2024. У першому матчі "синьо-жовті" протистоятимуть на виїзді чинному віцечемпіону Європи збірній Англії.

Слідкуйте з нами Англія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Напередодні матчу Руслан Ротань визначився з основою. Місце травмованого Георгія Бущана у воротах зайняв кіпер Шахтаря Анатолій Трубін. У парі із Миколою Матвієнком в центрі оборони вийде захисник Дніпра-1 Олександр Сваток.

Також з перших хвилин на полі з'являться Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик та Георгій Судаков. А ось Віктор Циганков почне поєдинок з лави запасних, на вістрі зіграє Роман Яремчук.

: Трубін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Зінченко, Маліновський – Яремчук.

Також оголосив свій склад і Гарет Саутгейт. З перших хвилин за збірну Англії зіграють усі її провідні футболісти, які були доступні на гру. Натомість дискваліфікованого Люка Шоу на лівому фланзі оборони замінить Бен Чілвелл з Челсі.

: Пікфорд – Вокер, Магуайр, Стоунз, Чілвелл – Райс, Хендерсон – Сака, Беллінгем, Меддісон – Кейн.

Поєдинок почнеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі" о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Англія – Україна буде доступна на онлайн-сервісі Megogo, а також на "Суспільному".

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Відзначимо, що Англія є явним фаворитом у матчі з Україною. Коефіціент на перемогу "трьох левів" становить 1,28, тоді як на нашу команду можна поставити за 12,50. Нічия оцінюється у 5,90.

. Україна зіграла з Англією 8 матчів за всю історію, з яких виграла лише один – у відборі на ЧС-2010. Ще дві гри завершувались внічию, а у п'яти зустрічах сильнішими були родоначальники футболу.