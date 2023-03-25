Шанси є, навіть коли їх нема: чи зможе Україна взяти очки в матчі з Англією
Команда Руслана Ротаня є відвертим аутсайдером у стартовому матчі відбору на Євро-2024. Розповідаємо про котирування букмекерів на поєдинок в Лондоні.
Вже у неділю, 26 березня, збірна України почне свій шлях у кваліфікації Євро-2020. Першим суперником нашої команди стане чинний віцечемпіон Європи збірна Англії, пише 24 канал.
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Українські збірники зберуться вперше за півроку. Останній свій матч Україна провела ще у вересні минулого року, коли не змогла обіграти Шотландію та провалила задачу виходу в дивізіон А Ліги націй.
Англія у тому сезоні турніру теж виступила невдало. Підопічні Саутгейта набрали всього три бали в іграх з Італією, Угорщиною та Німеччиною і понизились в лігу В. Тому не виключено, що у наступній Лізі націй українці та англійці знову зустрінуться.
Втім старт кваліфікації Євро-2024 показав, що "три леви" в повному порядку. Англія зуміла на виїзді здобути перемогу над чемпіоном Європи Італією (2:1), граючи при цьому у меншості.
Як Англія подолала Італію:
Прогноз букмекерів
Експерти майже не сумнівають, що Англія виграє у України. Коефіціент на команду Саутгейта становить 1,31, тоді як на нашу команду – аж 12,50. Нічия ж оцінюється у 6,00. Також можна поставити на непрограш України, який оцінюється у 4,15.
При цьому букмекери очікують велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіціент за 1,78, а на ТМ – за 2,27. Крім того, названі головні фаворити на забитий гол:
- Харрі Кейн (Англія) – 1,75
- Філ Фоден (Англія) – 2,70
- Букайо Сака (Англія) – 2,90
- Джеймс Меддісон (Англія) – 3,40
- Джек Гріліш (Англія) – 3,90
- Джуд Беллінгем (Англія) – 4,00
- Коннор Галлахер (Англія) – 4,90
- Михайло Мудрик (Україна) – 5,60
- Роман Яремчук (Україна) – 5,60
- Артем Довбик (Україна) – 6,00
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Історія зустрічей
Англія та Україна зіграли 8 очних матчів за всю історію. Перевага на боці родоначальників – 5 перемог при двох нічиїх та одній поразці. В останній раз збірні зустрілись у чвертьфіналу минулого Євро.
Тоді команда Саутгейта розгромила підопічних Шевченка з рахунком 4:0. Дубль тоді оформив Харрі Кейн, ще по голу забили Харрі Магуайр та Джордан Хендерсон.Важливо знати. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.