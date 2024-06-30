Кривдник України забив родоначальникам футболу: відео голів матчу Англія – Словаччина

На чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині тривають матчі 1/8 фіналу. В одному з поєдинків збірна Англії зустрічалася зі Словаччиною.

Матч Англія – Словаччина відкривав недільну програму ігрового дня. Підопічні Гарета Саутгейта на груповій стадії Євро-2024 не тішили вболівальників результативною грою, пише 24 Канал.

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На початку матчу словаки витримали стартовий натиск англійців. А на 25-й хвилині покарали родоначальників футболу за невикористані моменти.

Іван Шранц отримав пас у штрафному майданчику та відправив м'яч до сітки воріт.

Відео голу Шранца

До речі, це вже третій гол форварда на Євро-2024. У другому турі групового турніру він забив збірній України.