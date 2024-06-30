Матч Англия – Словакия открывал воскресную программу игрового дня. Подопечные Гарета Саутгейта на групповой стадии Евро-2024 не радовали болельщиков результативной игрой, пишет 24 Канал.

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В начале матча словаки выдержали стартовый натиск англичан. А на 25-й минуте наказали родоначальников футбола за неиспользованные моменты.

Иван Шранц получил пас в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Шранца

Кстати, это уже третий гол форварда на Евро-2024. Во втором туре группового турнира он забил сборной Украины.