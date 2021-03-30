На що здатні поляки без Левандовського: прогноз на матч Англія – Польща

У середу, 31 березня, збірні Англії та Польщі зіграють матчі відбору на чемпіонат світу з футболу. Букмекери дали свій прогноз на цей поєдинок.

Збірні Англії та Польщі посідають доволі високі місця в рейтингу ФІФА. Англійці розмістилися на 4 сходинці, а поляки – на 19-й. Але обидві команди потрапили в одну групу відбору на чемпіонат світу 2022 року. Пряму путівку здобуде лише переможець групи, а команда, яка посяде друге місце, буде пробиватися через плей-офф.

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Старт відбору

Саме збірні Англії та Польщі є фаворитами групи I. Але після двох стартових матчів у лідери вибилися саме "три леви". Англійці виграли обидва матчі – проти Сан-Марино та Албанії.

Натомість поляки спочатку зіграли в результативну нічию 3:3 зі збірною Угорщини. Від поразки в цьому матчі їх врятував Роберт Левандовські. Він же оформив дубль у матчі проти Андорри. Але саме в цьому матчі нападник отримав ушкодження, і зі збірною Англії не зіграє.

За даними медиків збірної Польщі, Левандовські через ушкодження може пропустити до 10 днів . Окрім матчу проти збірної Англії за Польщу, форвард може не зіграти у важливих матчах за німецьку Баварію – проти РБ Лейпциг в чемпіонаті Німеччини (3 квітня) та ПСЖ в Лізі чемпіонів (7 квітня).

І саме втрата головної зірки може стати ключовою для збірної Польщі у протистоянні з Англією. Замінити Левандовського можуть Пйонтек чи Мілік, але навряд чи у них такий самий клас, як у Роберта.

На фоні цього втрати у складі збірної Англії не видаються такими критичними. Проти поляків не зіграють Маркус Решфорд та Букайо Сака. Але вони пропустили і попередній матч через ушкодження.

Прогноз Favbet

У букмекерській компанії Favbet виставили коефіцієнт 1,3 на перемогу Англії в цьому матчі. На перемогу Польщі коефіцієнт аж 10,5. Нічия в цьому матчі оцінена в 5,9.

Польща продемонструвала проблеми у захисті у матчі проти Угорщини. Англія ж демонструє чудовий атакувальний футбол. Тож можна очікувати, що і в цьому матчі буде забито чимало голів. Ставка на ТБ 2,5 отримала коефіцієнт 1,77.

Поразка в цьому матчі може опустити збірну Польщі одразу на третє місце. Адже команда має чотири очки, як і Угорщина, яка в паралельному матчі гратиме проти Андорри на виїзді. Натомість Англія за умови перемоги, значно підвищить свої шанси вийти на Мундіаль з першого місця в групі.