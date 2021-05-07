Англія намагається забрати фінал Ліги чемпіонів – Туреччина потрапила до червоної зони

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі. У матчі зіграють дві англійські команди – Манчестер сіті та Челсі. Влада Англії намагається змінити місце проведення матчу.

Секретар міністерства транспорту Англії Грант Шаппс заявив, що англійські фанати не можуть їхати до Туреччини на фінал Ліги чемпіонів. Адже цю країну внесли у червону зону щодо поширення коронавірусу.

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Відтак футбольна асоціація Англії веде переговорити з УЄФА щодо можливості перенесення цього матчу в інше місце.

Хоча в УЄФА заявили, що вони не мають наміру переносити фінал зі Стамбула. І гра там відбудеться 29 травня за присутності обмеженої кількості вболівальників.

Вагомим аргументом на користь перенесення матчу до Англії є той факт, що у фіналі зіграють дві англійські команди. Окрім того, в Англії вже почали проводити матчі за участі вболівальників.