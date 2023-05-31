Нарешті Ангеліна Калініна перервала своє мовчання щодо теми її невиступів за українську збірну. тенісистка зауважила, що це питання не закрите, а не грала вона за "синьо-жовтих" лише через проблеми зі здоров'ям.

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Калініна: У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями

Перша ракетка України запевнила, що немає конфліктів ні з Федерацією, ні з іншими українськими тенісистами. Лише часті проблеми зі здоров'ям не дозволяють Калініній заграти у збірній. Ангеліна ж не хоче давати гучних обіцянок, які може не виконати через здоров'я.

Справа навіть не в збірній. Я минулого року знялася з 5 – 6 турнірів, навіть на US Open довелося знятися. І це був не перший рік, коли таке сталося. Я не хочу наобіцяти чогось, а потім сказати: "Ой, а в мене не виходить більше". Я так не роблю. Якщо я знаю, що я не потягну, то кажу заздалегідь і відкрито. У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями. Я чудово з усіма спілкуюся,

– заявила Калініна.

Ангеліна пригадала свою операцію на плечі, через яку вона пропустила рік. Після чого тенісистка у статусі 1000-ї ракетки світу поїхала на 25-тисячник у момент, коли збірна повинна була зіграти свої матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Торік через проблеми Калініна була змушена знятись із US Open, а відновилась лише у листопаді того ж року.

Калініна відзначила дівчат, які наразі захищають інтереси жіночої збірної України на корті та похвалила нинішню команду.

"Я знаю дівчаток у нашій команді. Це зіграна, сильна, сформована збірна, яку спробуй ще обіграй. Я дійсно вважаю, що дівчата грають суперзлагоджено вже багато років. Вони розривають усіх. Я впевнена, що вони пройдуть у фінальну групу", – сказала Калініна.

Раніше віцепрезидент та виконавчий директор федерації тенісу України Євген Зукін припустив, чому Ангеліна вже давно не виступає за збірну. Востаннє виступала за національну команду ще у віці 12 років. Зараз Калініній 26 років.

До слова. Жіноча збірна України з тенісу зіграє в листопаді 2023 року у плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг. Суперницями українок будуть представниці Нідерландів.