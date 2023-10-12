З початку атаки ХАМАСу на Ізраїль уряд заявив про скасовання всіх спортивних заходів у країні через безпекову ситуацію. УЄФА також відреагувала й перенесла матчі ізраїльських збірних, які мали відбутися в жовтні, тепер стало відомо про ще один турнір, котрий довелося у терміновому порядку перемістити з території воюючої країни.

До теми Футбол не на часі: УЄФА перенесла матчі збірної Ізраїлю через воєнні дії

Спорт в Ізраїлі не на часі

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) ухвалила рішення перенести турнір із Тель-Авіва до Софії. Усе через те, що організатори в Ізраїлі не могли гарантувати безпеку спортсменів.

На проведення турніру також розраховував іспанський Хіхон, проте підсумковий вибір на користь столиці Болгарії зробили через вигіднішу на 325 тисяч євро фінансову пропозицію. Турнір відбудеться з 5 по 11 листопада.

Довідка. Переможцем минулорічного турніру в Тель-Авіві був сербський тенісист Новак Джокович.

Зазначимо, що перенесення турнірів не стало єдиною чи головною проблемою для ізраїльського спорту. Він уже втратив набагато більше – своїх атлетів.

Станом на зараз достовірно відомо про смерть шести спортсменів: футболіста Ліора Асуліна, тріатлоніста Надава Гольдштейна, тренера академії футбольного клубу Хапоель із Тель-Авіва Алона Шамлі, двох братів Їфтаха та Йонатана Коц із тієї ж академії, але баскетбольної, а також гімнастки Каріни Притики.

Важливо. На території Ізраїлю вже загинуло 7 українців з початку агресії ХАМАСу. Найоперетивніші новини про цю війну можна дізнатися за посиланням.