Четверо українок зіграють в основній сітці Вімблдону, Калініна – вилетіла з турніру

Українські тенісистки завершил кваліфікацію на Вімблдоні. Сито кваліфікації подолала тільки Леся Цуренко. Українка Ангеліна Калініна 25 червня програла у фіналі кваліфікації.

Ангеліна Калініна – Віталія Дяченко 0:2 (4:6, 3:6)

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Ангеліна Калініна програла росіянці Віталії Дяченко. Поєдинок Калініної та Дяченко тривав майже 2 години.

Українка вдало розпочала поєдинок, зробивши брейк 2:0. Росіянка зрівняла рахунок, після чого Калініна знову вийшла вперед – 3:2.

Після цього тенісистки влаштували обмін брейками й Дяченко взяла партію. Другий сет Калініна знову розпочала з брейку – 3:1.

Та втримати перевагу Ангеліна не змогла: 5 поспіль програних геймів й українка вилетіла з Вімблдону.

В основній сітці Вімблдону зіграють четверо українок:

Еліна Світоліна;

Марта Костюк;

Катерина Козлова;

Леся Цуренко.

У чоловічій сітці Україна не матиме представників.