Ангелина Калинина – Виталия Дьяченко 0:2 (4:6, 3:6)
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Ангелина Калинина проиграла россиянке Виталии Дьяченко. Поединок Калининой и Дьяченко продолжался почти 2 часа.
Украинка удачно начала поединок, сделав брейк 2:0. Россиянка сравняла счет, после чего Калинина снова вышла вперед – 3:2.
После этого теннисистки устроили обмен брейками и Дьяченко взяла партию. Второй сет Калинина снова начала с брейка – 3:1.
Но удержать преимущество Ангелина не смогла: 5 подряд проигранных геймов и украинка вылетела из Уимблдона.
В основной сетке Уимблдона сыграют четыре украинки:
- Элина Свитолина;
- Марта Костюк;
- Екатерина Козлова;
- Леся Цуренко.