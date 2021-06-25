Ангелина Калинина – Виталия Дьяченко 0:2 (4:6, 3:6)

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Ангелина Калинина проиграла россиянке Виталии Дьяченко. Поединок Калининой и Дьяченко продолжался почти 2 часа.

Украинка удачно начала поединок, сделав брейк 2:0. Россиянка сравняла счет, после чего Калинина снова вышла вперед – 3:2.

После этого теннисистки устроили обмен брейками и Дьяченко взяла партию. Второй сет Калинина снова начала с брейка – 3:1.

Но удержать преимущество Ангелина не смогла: 5 подряд проигранных геймов и украинка вылетела из Уимблдона.

В основной сетке Уимблдона сыграют четыре украинки:

Элина Свитолина;

Марта Костюк;

Екатерина Козлова;

Леся Цуренко.

В мужской сетке Украина не будет иметь представителей.