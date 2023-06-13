Українська спортивна спільнота активно допомагає Батьківщині у війні проти російських загарбників. Дехто бере зброю до рук та йде у лави ЗСУ, інші ж надають фінансову та гуманітарну допомогу.

До теми Головне про підрив Каховської ГЕС

Не є виключенням і одна з провідних тенісисток України Даяна Ястремська. Одеситка створила благодійний фонд DIY для допомоги постраждалим від війни громадянам.

На своїй сторінці в інстаграм дівчина відзвітувала про чергову гуманітарну допомогу від фонду. Даяна організувала доставку продуктових наборів до Херсону, який потерпає від затоплень після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Понад 800 тисяч тонн гуманітарної допомоги роз’їхалося країною з цього місця. Вантажівки прямували до Харкова, Бучі, Києва, Бахмута та багатьох інших міст. Передали людям понад 25 тисяч продуктових наборів. Сьогодні ж направили 2500 продуктових наборів у Херсон. Усією сім’єю намагаємося допомагати, чим можемо,

– розповіла Ястремська.

Відео з інстаграму тенісистки:

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Коротко про теракт на Каховській ГЕС