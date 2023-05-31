Все скинула на проблеми зі здоров'ям: перша ракетка України зізналась, чому не грає за збірну

Перша ракетка України Ангеліна Калініна нарешті відверто розповіла, чому не виступає за національну збірну своєї країни. Тенісистка назвала головну проблему.

Нарешті Ангеліна Калініна перервала своє мовчання щодо теми її невиступів за українську збірну. тенісистка зауважила, що це питання не закрите, а не грала вона за "синьо-жовтих" лише через проблеми зі здоров'ям.

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Калініна: У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями

Перша ракетка України запевнила, що немає конфліктів ні з Федерацією, ні з іншими українськими тенісистами. Лише часті проблеми зі здоров'ям не дозволяють Калініній заграти у збірній. Ангеліна ж не хоче давати гучних обіцянок, які може не виконати через здоров'я.

Справа навіть не в збірній. Я минулого року знялася з 5 – 6 турнірів, навіть на US Open довелося знятися. І це був не перший рік, коли таке сталося. Я не хочу наобіцяти чогось, а потім сказати: "Ой, а в мене не виходить більше". Я так не роблю. Якщо я знаю, що я не потягну, то кажу заздалегідь і відкрито. У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями. Я чудово з усіма спілкуюся,

– заявила Калініна.

Ангеліна пригадала свою операцію на плечі, через яку вона пропустила рік. Після чого тенісистка у статусі 1000-ї ракетки світу поїхала на 25-тисячник у момент, коли збірна повинна була зіграти свої матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Торік через проблеми Калініна була змушена знятись із US Open, а відновилась лише у листопаді того ж року.

Калініна відзначила дівчат, які наразі захищають інтереси жіночої збірної України на корті та похвалила нинішню команду.

"Я знаю дівчаток у нашій команді. Це зіграна, сильна, сформована збірна, яку спробуй ще обіграй. Я дійсно вважаю, що дівчата грають суперзлагоджено вже багато років. Вони розривають усіх. Я впевнена, що вони пройдуть у фінальну групу", – сказала Калініна.

Раніше віцепрезидент та виконавчий директор федерації тенісу України Євген Зукін припустив, чому Ангеліна вже давно не виступає за збірну. Востаннє виступала за національну команду ще у віці 12 років. Зараз Калініній 26 років.

До слова. Жіноча збірна України з тенісу зіграє в листопаді 2023 року у плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг. Суперницями українок будуть представниці Нідерландів.