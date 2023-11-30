"Веселіше трішки": гравець Динамо розповів, що змінилось у роздягальні із відходом Луческу

Київське Динамо вчиться грати під керівництвом Олександра Шовковського, який змінив Мірчу Луческу на посаді головного тренера. Футболісти клубу розповіли, що змінилось у роздягальні команди після відходу "Містера".

Румунський спеціаліст достроково покинув київський клуб. Останньою краплею терпіння стала поразка в українському "Класичному" від донецького Шахтаря, який раніше успішно тренував Луческу.

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Андрієвський: Діставайте навушники, ви так не налаштуєтеся на гру

До керма головного тренера Динамо став клубна легенда Олександр Шовковський, який виконує його обов'язки.

Футболісти київського клубу розповіли, що змінилось із відходом Мірчі. Півзахисник Олександр Андрієвський розповів, що у роздягальню киян повернулась музика, яку забороняв раніше "Містер".

У роздягальню Динамо повернулася музика. Веселіше трішки стало. Чому Луческу забороняв або попросив не вмикати її? Я пам'ятаю, він казав, що кожному футболісту подобається якась своя музика і йому потрібно готуватися до гри індивідуально. Але в кінці він вже казав: "Діставайте навушники, ви так не налаштуєтеся на гру",

– розповів Андрієвський.

Динамо під керівництвом Луческу провело 118 матчів (із 23 липня 2020-го року) та привів клуб до 3-х трофеїв.

До слова, Андрієвський у поточному сезоні-2023/2024 взяв участь у 10-ти матчах київського клубу, у яких відзначився 2 асистами.

Відзначимо, що Динамо Київ після 15-ти турів УПЛ йде на 6-му місці, набравши 22 бали. Щоправда, у киян ще три поєдинки у запасі. Свій наступний поєдинок команда СаШо проведе 3 грудня на виїзді проти Минаю (початок о 13:00).