Румынский специалист досрочно покинул киевский клуб. Последней каплей терпения стало поражение в украинском "Классическом" от донецкого Шахтера, ранее успешно тренировавшего Луческу.

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Андриевский: Доставайте наушники, вы так не настроитесь на игру

К рулю главного тренера Динамо стал клубная легенда Александр Шовковский, исполняющий его обязанности.

Футболисты киевского клуба рассказали, что изменилось с уходом Мирчи. Полузащитник Александр Андриевский рассказал, что в раздевалку киевлян вернулась музыка, запрещаемая ранее "Мистер".

В раздевалку Динамо вернулась музыка. Весело немного стало. Почему Луческу запрещал или попросил ее не включать? Я помню, он говорил, что каждому футболисту нравится какая-нибудь своя музыка и ему нужно готовиться к игре индивидуально. Но в конце он уже говорил: "Доставайте наушники, вы так не настроитесь на игру",

– рассказал Андриевский.

Напомним! Динамо под руководством Луческу провело 118 матчей (с 23 июля 2020 года) и привел клуб в три трофея.

К слову, Андриевский в текущем сезоне-2023/2024 принял участие в 10 матчах киевского клуба, в которых отличился 2 ассистами.

Отметим, что Динамо Киев после 15 туров УПЛ идет на 6-м месте, набрав 22 балла. Правда, у киевлян еще три поединка в запасе. Свой следующий поединок команда СаШо проведет 3 декабря на выезде против Миная (начало в 13:00).